Sono giornate abbastanza movimentate in casa Sampdoria. Il campo adesso sorride ai blucerchiati, ma in società si sta strutturando la riorganizzazione dopo l’arresto dell’ex presidente Massimo Ferrero. Anche ieri il trustee Vidal ha cercato di preparare il nuovo CdA della Sampdoria, teoricamente ‘di garanzia’ in ottica cessione, riesaminando pure le candidature per il prossimo presidente blucerchiato.



In serata però non era stata ancora raggiunta un’intesa così l'assemblea ordinaria degli azionisti, inizialmente prevista per questa mattina a Mestre alle 9.30, in videoconferenza nella sede dello studio di Vidal, potrebbe slittare in seconda convocazione alle 9.30 di domani. Il commercialista del Viperetta proporrà per il cda la conferma dei membri uscenti, Profiti Castanini e Fiorentino, più un’integrazione.



Vidal è anche alla ricerca del nuovo amministratore di SportSpettacolo, controllante di Sampdoria. Il ballottaggio, scrive Il Secolo XIX, è tra un professionista presente in società e un esterno. Ad incidere sul rinvio è stata anche l'attesa per il responso del Tribunale del Riesame di Catanzaro su Ferrero.