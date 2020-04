La questione Coronavirus ha avuto risvolti anche per quanto riguarda la giustizia. I Tribunali sono ridotti al minimo, e così anche le attività ad essi collegate. A trarne giovamento è stato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, che era atteso da una doppia scadenza (il 21 e il 23 marzo) relativa al possibile concordato preventivo per le due società di proprietà del Viperetta su cui pende istanza di fallimento, la Farvem Real Estate e la Eleven Finance.



Il primo blocco causato dal Covid-19 aveva fatto slittare l'appuntamento ad aprile ma, con l'ultimo decreto varato dal Governo, la scadenza slitterà ancora. La sospensione dei procedimenti civili, sottolinea Sampnews24.com, è stata prolungata sino all'11 maggio, e le nuove date per cui il Viperetta sarà tenuto a presentare il piano di risanamento debiti delle sue imprese saranno quindi 24 e 26 maggio.