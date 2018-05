Intrecci, prime idee, e mercato che si avvia a cominciare: la Sampdoria, come tutte le altre squadre di Serie A, inizia a fare i conti con le prime suggestioni da approfondire per quanto riguarda i trasferimenti estivi. Uno degli ultimi nomi circolati è stato quello di Romulo, centrocampista del Verona.



Secondo l'edizione oderna de Il Secolo XIX la pista che conduce al giocatore ex Juve sarebbe stata smentita dalla Samp dopo il summit tenutosi ieri a Roma. I blucerchiati invece starebbero valutando il ritorno di Gabriele Rolando. Il laterale, cresciuto nelle giovanili doriane, è reduce da un'ottima stagione in prestito al Palermo, e la società di Corte Lambruschini starebbe meditando di riportarlo a casa.



Arrivano aggiornamenti anche in merito alla frenata tra Torreira e il Napoli. Le dichiarazioni del padre del giocatore e dell'agente sarebbero legate ad alcune incompresioni sorte in merito alle commissioni. Se la società di De Laurentiis non risolverà i problemi, la trattativa potrebbe anche saltare definitivamente.