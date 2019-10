Con Stefano Pioli che sembrerebbe sempre più diretto verso Milano (i condizionali sono d'obbligo in questa ingarbugliata vicenda) la Sampdoria è destinata a perdere uno dei possibili tecnici per la successione a mister Eusebio Di Francesco. Attualmente i nomi papabili tra gli allenatori liberi non sono poi molti, anche se il sogno blucerchiato già da quest'estate ha i connotati di Gennaro Gattuso.



L'ex tecnico del Milan sotto l'aspetto tecnico è il preferito della dirigenza, il problema però è rappresentato dall'alto ingaggio, dal momento che lo stipendio della leggenda rossonera supera i 2 milioni di euro, e dall'ampio staff che si porterebbe dietro. Non si tratta di problemi insormontabili, ma servirà un po' di tempo per risolverli. E la Samp è chiamata ad una soluzione in tempi rapidi, per sfruttare la pausa e preparare la partita con la Roma.



Ieri Gattuso era in Germania, per una partita tra vecchie glorie, mentre il suo agente Andrea D'Amico ha glissato con Il Secolo XIX in merito al futuro di Ringhio: "Non so dirvi, vedremo" ha risposto il procuratore alle domande sul futuro dell'ex tecnico di Milan e Palermo.