Sampdoria, sondaggio con il Milan per un attaccante

Già da due anni il nome di un giocatore del Milan viene accostato alla Sampdoria in ottica calciomercato: il profilo che i blucerchiati monitorano da così tanto tempo è quello di Marko Lazetic, centravanti classe 2004 approdato in rossonero a gennaio 2022 dalla Stella Rossa.



Già nell'inverno di due anni fa la Samp si era interessata al talentino serbo, senza però concretizzare l'affare. Il Doria si era mosso per Lazetic anche l'inverno scorso, e ora sembrerebbero pronti a tornare alla carica per Lazetic. Secondo Il Secolo XIX infatti la dirigenza genovese avrebbe effettuato un sondaggio con quella rossonera per il calciatore, attualmente in prestito al Fortuna Sittard, in Eredivisie, ma di rientro in Italia. Sul giocatore del Milan però ci sarebbero varie società di Serie B, a partire dal Brescia.