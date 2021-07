Uno dei probabili sacrificati in casa Sampdoria all'altare delle plusvalenze sarà il difensore Omar Colley. Da almeno un paio di stagioni i blucerchiati stanno cercando di cedere il centrale ex Genk, che si dice abbia un buon mercato in Premier League. Fino ad ora, però, le trattative non sono mai andate in porto.



Colley considererebbe conclusa la sua avventura a Genova, e vorrebbe anche trasferirsi oltremanica. Secondo Il Secolo XIX nelle ultime ore sarebbe arrivato un nuovo sondaggio dall'Inghilterra, e per la precisione dal ​Brighton. La risposta della Samp sarebbe stata quella di chiedere 10 milioni di euro per il cartellino del suo calciatore.