Caccia all'attaccante per la Sampdoria. In vista di gennaio, la dirigenza blucerchiata ha già fatto partire alcuni sondaggi per trovare un attaccante da consegnare a mister Pirlo. I nomi che circolano sono parecchi, legati anche ai rapporti tra il board doriano e alcuni procuratori. Uno ad esempio è Giuffredi, che ha parlato con Manfredi a Reggio Emilia, ed è l'agente di Alfredo Donnarumma. Il centravanti prestato dalla Ternana al Catanzaro non sta trovando spazio, e il Doria l'avrebbe sondato. Altro nome spendibile è quello di Gennaro Tutino, 27 anni, prestato dal Parma al Cosenza, dove attualmente fa il titolare, sempre di Giuffredi.



Un altro agente legato ad Andrea Mancini tramite papà Roberto invece è Fali Ramadani, che avrebbe proposto alcuni profili tra cui quello del gioiellino Cristian Shpendi, classe 2003, attaccante del Cesena dove ha segnato 10 gol in 14 presenze. Il prezzo è già alto ma, secondo Il Secolo XIX, potrebbe rientrare in un giro di mercato con una big.