Sampdoria, sondaggio per Inglese con il Parma

Spunta un nome nuovo per l'attacco della Sampdoria. I blucerchiati sono alla ricerca di una punta centrale e si starebbero muovendo per individuare un giocatore in uscita in Serie B. I blucerchiati, tra gli altri, starebbero seguendo anche Roberto Inglese del Parma.



Il centravanti, in gialloblù dal 2018, nelle ultime due stagioni di Serie B ha segnato complessivamente soltanto 7 gol, ed è in cerca di rilancio. Secondo Sky Sport i blucerchiati si starebbero interessando ad Inglese, per cui c'è stato anche un sondaggio della Feralpisalò. Quest'anno, Inglese è finito fuori rosa al Parma.