Sampdoria, sondaggio positivo per Aramu

Come riporta Sky, la Sampdoria ha fatto un sondaggio con l’entourage del centrocampista del Bari Mattia Aramu, che avrebbe dato l’ok a un eventuale ritorno a Genova, ma sull’altra sponda. L’arrivo del giocatore è però legato alle diverse uscite che il club blucerchiato deve fare per tenere in equilibrio la bilancia fra entrate e uscite come concordato nell’omologa per il rientro del debito.