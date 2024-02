Sampdoria-Soriano, nuovi contatti. Ma c'è un dubbio

L'eventuale uscita di Valerio Verre (che resta comunque complicata) potrebbe aprire a nuovi scenari di mercato per la. La dirigenza blucerchiata infatti sta tenendo d'occhio la situazione degli svincolati, da dove peraltro i blucerchiati hanno già pescato Kasami. Nell'elenco dei giocatori che potrebbero interessare al Doria ci sono attaccanti come Stefano Okaka, ma pure centrocampisti alla RobertoQuello dell'ex Bologna è uno dei nomi più gettonati a Genova: da mesi si parla del giocatore classe 1991, svincolatosi a giugno dopo l'esperienza in rossoblù. Oltretutto di recente il centrocampista è tornato a vivere in Liguria , notizia questa che ha scatenato il mercato. Secondo l’edizione genovese de La Repubblica ci sarebbero stati dei contatti con il centrocampista di recente.Il nodo sono ovviamente sempre le sue: Soriano sembrerebbe aver recuperato dai problemi degli ultimi mesi, ma è fermo da quasi un anno e per recuperare una piena forma avrebbe bisogno di parecchi mesi. Per questo motivo Andrea Mancini starebbe anche valutando altri profili più 'pronti' sotto il punto di vista fisico, da dare subito nella disponibilità di Andrea Pirlo.