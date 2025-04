Sampdoria, sorpresa in attacco: Abiuso e Borini titolari?

Getty Images

Laha svolto un allenamento ad alta intensità al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco, con esercizi di possesso palla a ritmo elevato, partitelle e prove tattiche su tutto campo. Il modulo resta il 4-4-2, base su cui lo staff tecnico guidato da Alberto Evani ha insistito durante le ultime sedute. L’obiettivo è chiaro: aumentare la concentrazione e l’impatto emotivo della squadra in vista della prossima gara. Evani ha parlato apertamente di un problema mentale nel gruppo, e tutto il lavoro settimanale è stato impostato per correggere questo aspetto.

Sul campo erano presenti solo alcuni titolari della formazione vista al “Dei Marmi” – tra questi Curto, Altare, Beruatto, Depaoli e Benedetti – mentre altri sono stati gestiti con attenzione. Le prove tattiche hanno incluso anche giocatori finora meno utilizzati, come Venuti, Yepes, Akinsanmiro. Loro potrebbero avere una possibilità con la Cremonese, anche se le novità principali sembrerebbero riguardare l'attacco e in particolare Fabioe Fabio, entrambi in ballottaggio per una maglia da titolare in attacco.Abiuso, classe 2003, ex Modena, ha avuto un discreto impatto nel disastro di Carrara, e secondo Il Secolo XIX la sensazione è che il tecnico Evani porebbe decidere di concedergli una chance anche per imprimere la famosa 'sferazata' ad un reparto in estrema difficoltà. Abiuso è stato schierato con continuità nel duo offensivo e al momento sembra favorito. Sibilli, che ha lavorato con il gruppo ma ha saltato la partitella finale per un fastidio fisico, resta in dubbio.(Pisa-Sampdoria 3-0), ma è stato reintegrato in rosa e ha preso parte alle esercitazioni con buona intensità.