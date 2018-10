La partita di questa sera contro il Sassuolo ha presentato dubbi tutti nuovi per Marco Giampaolo. Il problema per la prima volta è costituito dalla grande abbondanza di scelte a disposizione del tecnico della Sampdoria. Ci sono infatti tante alternative per l'undici titolare, e uno dei principali punti interrogativi riguarda il trequartista. I blucerchiati hanno tre giocatori in ballottaggio per una maglia: si tratta di Gianluca Caprari, di Gaston Ramirez e del recuperato Riccardo Saponara.



L'unica certezza per il momento è rappresentata dal mancato impiego dell'ex Fiorentina dal primo minuto: "E' disponibile, può essere un'ottima carta a gara in corso - ha rivelato ieri Giampaolo ai margini della conferenza stampa, come riporta l'edizione genovese de La Repubblica - ma non è ancora pronto per reggere 90 minuti". In effetti, Giampaolo difficilmente schiera titolare un giocatore appena rientrato da un infortunio. Solitamente il mister preferisce un ingresso più graduale.



Il ballottaggio sembrava quindi ridursi a Caprari-Ramirez. In molti in questi giorni davano per favorito l'attaccante, fresco di convocazione in Nazionale, ma una battuta di Giampaolo, "Ramirez invece sta molto bene", ha mischiato un po' le carte in tavola. L'uruguaiano potrebbe rivelarsi la mossa a sorpresa del tecnico della Samp per mettere in difficoltà il Sassuolo, anche alla luce di quelle che sono le qualità della squadra neroverde.