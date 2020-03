Sono giornate importanti per Masimo Ferrero, coinvolto da varie situazioni sul campo, con la corsa salvezza della Sampdoria resa complessa dall'emergenza Coronavirus, ma atteso anche da bivi cruciali per quanto riguarda le sue aziende. Tra richieste di concordato e Consigli di Amministrazione da convocare, però, il Viperetta trova anche il tempo di sorridere. Merito dell'utile di bilancio fatto segnare dalla Holding Max, società capogruppo della famiglia e controllante sia di Eleven Finance che di Farvem Real Estate, le due società in attesa di decisione sul concordato preventivo dovuto alle istanze di fallimento.



A Roma, lo scorso 6 dicembre si è svolta l'assemblea degli azionisti di Holding Max, alla presenza di Vanessa Ferrero, figlia del Viperetta in possesso dell'80% del capitale sociale, e il nipote Giorgio, che invece detiene il 15,24%. Assente Unione Fiduciaria, proprietaria del 4,76% a schermatura di un terzo socio. L'occasione è stata utile per approvare il bilancio al 31 dicembre 2018, chiuso con un segno positivo di 340mila euro, accantonati a riserva straordinaria.



Nella stessa assemblea, scrive Il Secolo XIX, è stato nominato anche il nuovo sindaco unico, ossia Fabio Fucile, esperto romano che avrà anche funzioni accorpate di vigilanza e revisione. A seconda dell'evolversi della vicenda legata a Farvem e Eleven Finance, anche la Holding Max potrà essere coinvolta nelle decisioni che il Tribunale prenderà il 21 e il 23 marzo.