La Sampdoria tratta in uscita per chiudere Verre al Verona. La Spal si è messa sulle tracce del centrocampista Capezzi (sul quale c’è anche un timido interesse dell’Atalanta): possibile uno scambio con Viviani. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Spal ha chiesto Luca Pellegrini alla Juve per la fascia, è pronto il rilancio per arrivare a Bonifazi del Torino (l’alternativa è Tomovic).