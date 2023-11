Al Luigi Ferraris va in scena il derby ligure tra Sampdoria e Spezia. Al 45' è 1-1, ma si discute per un contatto in area. Poco prima dello scadere della prima frazione infatti Sebastiano Esposito entra nell'area dello Spezia e calcia in porta, ma il tiro viene murato da Bertola in maniera scomposta e assai sospetta, scatenando le proteste dei blucerchiati per possibile tocco di mano in area. L'arbitro Giua non concede però il rigore e non viene richiamato al Var da Valeri. Fischiata la fine del primo tempo, le proteste continuano, Esposito viene ammonito e Pirlo espulso per proteste.