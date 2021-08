Vertice di mercato in Liguria. Si tratta lo scambio tra i portieri Provedel e Falcone della Sampdoria, destinato allo Spezia. Interessato ad altri calciatori blucerchiati: Chabot, Caprari e Tonelli, richiesto pure dall'Empoli. Intanto lo Spezia riceve una richiesta del Cagliari per Nzola e deve guardarsi dalla concorrenza del Venezia per il terzino sinistro Reca dell'Atalanta.