In maniera abbastanza silenziosa, la Sampdoria in vista di gennaio stava portando avanti anche una trattativa per un altro attaccante oltre a Llorente, ossia Mergim Berisha. Si tratta di un profilo decisamente differente rispetto a quello dello spagnolo: più giovane (è un classe 1998), tedesco, gioca attualmente con continuità nel Red Bull Salisburgo, con cui ha realizzato 12 reti in 20 presenze tra campionato e Champions League.



Secondo Il Secolo XIX la trattativa, portata avanti dagli intermediari Pocetta e Busardò, si sarebbe arenata a causa delle legittime richieste degli austriaci, che vogliono almeno 6-7 milioni di euro per Berisha. La Samp, come noto, a causa dell'indicatore di liquidità e delle difficoltà economiche non può investire nulla sul mercato, e i discorsi si sarebbero arenati. ​Domani è in programma un consiglio federale che dovrebbe garantire alle società con questo problema uno 'sforamento' di due milioni, ma la cifra non sarebbe comunque sufficiente per arrivare a Berisha, a meno che non si verifichi prima qualche cessione importante.



Oltre alle difficoltà riportate dal quotidiano c'è poi anche un altro aspetto di cui tenere conto,e riguarda la volontà da parte del Red Bull Salisburgo di privarsi del giocatore, attualmente titolare con la formazione biancorossa e in rampa di lancio dopo un avvio di stagione davvero molto positivo.