Il portiere della Sampdoria Emil Audero vanta parecchi estimatori tra Serie A e estero. Il mercato dei portieri, per il momento bloccato, nelle prossime settimane potrebbe decollare e nel valzer finirà anche l'estremo difensore blucerchiato. L'ex Juventus è stato seguito, oltre che dalla Vecchia Signora, anche da Inter, Lazio e Fiorentina. In passato lo ha valutato pure l'Empoli mentre sarebbe tornata a monitorarlo dall'Inghilterra il Nottingham Forest, che lo aveva sondato a gennaio.



In Italia però si sarebbe aggiunta una nuova pretendente al calciatore. Secondo Sampnews24.com anche l'Atalanta si sarebbe iscritta alla corsa ad Audero, chiedendo informazioni alla Samp per verificare la fattibilità dell'operazione. La situazione portiere in casa nerazzurra è complessa: la Dea aspetta Carnesecchi in ritiro, Gollini è al Napoli e la dirigenza bergamasca sarebbe al lavoro per cedere Musso, mentre sullo sfondo persiste sempre la possibilità di un ritorno di Consigli.