Le difficoltà per Harroui stanno costringendo la Sampdoria a valutare anche altri possibili innesti. Nelle ultime ore infatti Baldini avrebbe contattato il Venezia per un nome un po' a sorpresa, quello di Michael Cuisance. Centrocampista, classe 1999, il giocatore già da qualche tempo ha chiesto al club lagunare di essere ceduto.



Cuisance, cresciuto in Germania nel Borussia Moenchengladbach e nel Bayern Monaco, è transitato dal Marsiglia prima di arrivare al Venezia, dove ha giocato lo scorso campionato in Serire A, e quello attuale in Serie B. Secondo Il Secolo XIX la Samp ci starebbe provando, approfittando della volontà del calciatore di cambiare aria. Però, recentemente il centrocampista francese avrebbe rifiutato la Salernitana.