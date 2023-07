La Sampdoria sta lavorando sul reparto avanzato. L'arrivo di Borini e il probabile addio di Gabbiadini aprono anche uno slot per un altro attaccante, e il nome nuovo è quello di un altro giocatore ex Milan, Patrick Cutrone.



Il centravanti attualmente è al Como, con un contratto in scadenza a giugno 2025, ma potrebbe uscire se la società lombarda, come sembra, punterà su Gytkaer. Secondo La Repubblica, a facilitare l'operazione potrebbe essere l'agente di Cutrone, Pastorello, lo stesso procuratore di Ricci, appena arrivato a Genova per accasarsi alla Samp.