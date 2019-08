La Sampdoria alla ricerca di un rinforzo offensivo ha un nome nuovo sul taccuino. E' quello di Hatem Ben Arfa, talentuoso esterno francese ex Psg che l'anno scorso ha giocato con il Rennes, in Ligue 1, mettendo a referto 18 presenze e 5 reti. A rendere particolarmente appetibile il calciatore è il fatto che il classe '87 attualmente sarebbe libero a parametro zero, motivo per cui i blucerchiati starebbero pensando al colpo.



Secondo Il Secolo XIX ci sarebbe già l'ok di mister Di Francesco dal punto di vista tecnico, mentre andrebbero verificati ancora alcuni aspetti, ad esempio l'attitudine tattica. Il problema potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio, che secondo l'Equipe si aggira attorno ai 400mila euro mensili, cifra molto molto elevata, attualmente troppo per la Samp. L'interesse doriano per Ben Arfa oltretutto è di lungo corso: già due anni fa i blucerchiati avevano provato a prenderlo, offrendo circa 20 milioni.