Iniziano a circolare le prime suggestioni di mercato per la Sampdoria, alla ricerca di un difensore centrale. L'ultima voce arriva direttamente dalla Turchia, dove milita il centrale brasiliano classe 1996 ​Marcos do Nascimento Teixeira, detto Marcao.



Il giocatore è in forza al Galatasaray, con cui ha giocato praticamente da titolare sino all'interruzione della stagione. Lo stesso difensore avrebbe espresso il suo desiderio di giocare in Serie A, tanto che oltre alla Samp lo starebbero seguendo anche Atalanta e Fiorentina, mentre all'estero si starebbe interessando il Valencia.



Secondo i media locali, l'ostacolo sarebbe principalmente legato alla volontà da parte del club di Istanbul di monetizzare dalla sua cessione. Il Galatasaray infatti potrebbe chiedere circa 15-16 milioni per Marcao, cifra decisamente importante per un giocatore ancora da testare nei massimi campionati europei.