Nella girandola di nomi per la panchina della Sampdoria spunta un nome nuovo. In realtà si tratta di un ritorno di fiamma, perché il nome di Domenico Tedesco, giovane mister 35enne affermatosi allo Schalke e attualmente in Russia, allo Spartak Mosca. L'allenatore era già stato seguito alcuni anni fa dalla società di Corte Lambruschini.



Secondo Il Secolo XIX sarebbe in programma domani un pranzo tra Tedesco e la società blucerchiata. Il tecnico ha come ​agente Francesco Caliandro, lo stesso procuratore di Italiano, incontrato da Osti e Pecini la scorsa settimana a Milano. Tedesco avrebbe alcune caratteristiche interessanti per la Samp: è giovane e capace di lavorare bene con calciatori giovani, parla piuttosto bene l'italiano, pur essendosi trasferito all'età di due anni in Germania, e gode di ottima reputazione. Il problema, come al solito, è rappresentato dall'ingaggio. In Russia il suo stipendio infatti era di circa 2 milioni a stagione.