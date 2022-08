La Sampdoria sta riflettendo su un nome da consegnare a Giampaolo per rimpolpare il reparto avanzato, e il club genovese starebbe pensando di riportare in Italia l'esterno offensivo Josip Brekalo dopo la parentesi al Torino della scorsa stagione.



Secondo Nicolò Schira i blucerchiati avrebbero avviato i primi contatti con il Wolfsburg, proprietario del cartellino, per arrivare al croato. Il contratto dell'attaccante scadrà nel 2023, e Brekalo ha deciso di non rinnovare con il club tedesco.