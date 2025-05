Sampdoria, spunta l'ipotesi del ritiro già da questa sera

AFP/Getty Images

Lasi prepara alla sfida contro la Salernitana con grande attenzione, consapevole del peso che questa gara può avere sul proprio cammino. A Bogliasco Alberico Evani, da poco alla guida della squadra, ha chiesto massima lucidità e applicazione, cercando di tenere alta la soglia dell’attenzione fin dal ritorno da Catanzaro. Nelle ultime ore, scrive Tuttosport, è emersa ancheuna scelta in controtendenza rispetto alle abitudini del club, che di solito porta la squadra in hotel soltanto la sera prima della gara. Stavolta invece si valuterebbe l’idea di iniziare già da oggi, nello stesso albergo del levante cittadino usato in altre occasioni. Un modo per isolarsi un po’, per restare insieme, per prepararsi senza interferenze.

A Genova si respira un clima carico di aspettative. Dopo il pareggio deludente in Calabria, il malumore è rimasto sotto traccia, ma ben presente.. La sensazione è che ci sia una tregua non detta tra la squadra e la piazza: tutti sanno quanto sia importante venerdì, e per ora si tiene unita la barra. La gradinata Nord è pronta a riempirsi (la Sud è sold out da tutta la stagione) come già accaduto nelle ultime uscite, e lo stesso vale per i Distinti. La società ha scelto di favorire la partecipazione con prezzi accessibili, e i numeri della prevendita fanno pensare a un Ferraris molto vicino al tutto esaurito. Una spinta che potrà fare la differenza.

Nel frattempo, all’interno del gruppo si cerca compattezza. L’idea del ritiro va letta anche in questa direzione: stare insieme per fare il punto, per stringere unper concentrarsi su ciò che conta. Sampdoria-Salernitana è una partita decisiva. Ci si gioca tutto, e la speranza dello staff è che anche la squadra possa recepire questo messaggio. Magari anche grazie al ritiro.