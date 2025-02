Sampdoria, stangata Ferrari: tre turni per bestemmia e espressione ingiuriosa

Getty Images

A Genova, sponda, si parla da giorni della contestata partita contro il Südtirol. I blucerchiati sono usciti dal Druso sconfitti in nove contro undici, dopo un rigore subito nei minuti finali del match. Ieri sono state ufficializzate le sanzioni del Giudice Sportivo per i due giocatori espulsi: Alexe Fabio Depaoli. Tuttavia, è soprattutto la squalifica del centrale difensivo a far discutere.Per Ferrari è arrivata una vera e propria stangata:di squalifica. Il difensore è stato espulso nel finale del primo tempo per somma di ammonizioni (con un secondo giallo piuttosto generoso) e, uscendo dal campo, è stato inquadrato dalle telecamere mentre si rivolgeva alla terna arbitrale con un inequivocabile "siete una banda di scarsi". Questa frase gli è costata una giornata di squalifica aggiuntiva per "espressionenei confronti degli ufficiali di gara", oltre a quella automatica per il cartellino rosso.

La terza giornata di stop è arrivata per un’pronunciata nel momento dell’uscita dal campo. "Il calciatore - spiega il Giudice Sportivo - è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un'espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio". Più leggera, invece, la sanzione per De Paoli, fermato per un solo turno a causa del doppio giallo. Venerdì, contro il Sassuolo, mister Semplici sostituirà Ferrari con Altare, mentre il posto di De Paoli dovrebbe essere preso da Venuti.