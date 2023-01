Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta.



"Colley e Sabiri sono out. Sabiri ha avuto uno stiramento di primo grado, Omar ha preso una botta e purtroppo non è riuscito a recuperare. Gabbiadini è tornato in gruppo, ha fatto un allenamento. Aveva problemi alla schiena ma è tornato e vediamo dopo la rifinitura di questo pomeriggio quanti siamo".



"Ultimamente loro stanno andando davvero bene. In casa e fuori casa. Hanno fatto vedere contro Salernitana e Juventus il loro potenziale, offensivo e difensivo. Hanno ragazzi davvero molto forti, ma con grande rispetto andiamo ad affrontarli ma dobbiamo avere le prestazioni. Quando succederà, e succederà, che qualche episodio ci gira a favore, noi dobbiamo essere presenti. Ho parlato con i ragazzi, dobbiamo essere sempre la Sampdoria. Mi sono piaciuti anche questa settimana i ragazzi, li ho visti pronti e concentrati, pronti a soffrire. Con grande rispetto verso l'avversario, ma dobbiamo essere forti, umili e con grande coraggio. Devi rispondere ad ogni contrasto, ad ogni corsa, ad ogni palla persa. Dobbiamo essere pronti perchè qualsiasi pallone, vinto o perso, può fare la differenza. Abbiamo lavorato su quello. Di rispondere petto contro petto, coast to coast e non mollare. Sono forti. Portiamo loro rispetto, ma noi proviamo a far la nostra. Non mollando ed essendo pronti a questa situazione".