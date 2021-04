Il dopo Ranieri in casa Sampdoria adesso ha già un nome. E' quello del centrocampista ex Lazio e Inter, ora allenatore della Stella Rossa, Dejan Stankovic.In questi giorni emergono anche ulteriori dettagli in merito alla situazione del tecnico, attualmente in pole per l'eventuale sostituzione di Sir Claudio. A Milano, in zona Stazione Centrale, si è infatti svolto il secondo incontro tra Massimo Ferrero e l'entourage di Stankovic. Questa volta il serbo non era presente in prima persona, ma era rappresentato dall'agente, il potente Fali Ramadani già in passato vicino al Viperetta, con cui aveva avuto pure delle frizioni.



L'appuntamento milanese, scrive Il Secolo XIX, era già stato fissato dopo il faccia a faccia tra Ferrero e e Stankovic, andato in scena prima di Pasqua sul litorale romano e organizzato da Mihajlovic, grande sponsor di Stankovic e amico di Ferrero. In questo momento l'ex numero 5 però sembra in netto vantaggio su tutta la lista di candidati.