L'allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Sampdoria:



"Ci siamo presentati qua organizzati, sapendo che non potevamo creare chissà quante occasioni. Ne abbiamo avute un paio, una parata ottima di Musso sulla linea. Abbiamo accettato il rischio contro un attacco molto rapido, potevamo far meglio sul cross del loro vantaggio. Ci abbiamo provato, abbiamo dato il massimo ma in questo momento non basta. Sono contento dei ragazzi che sono entrati, Malagrida, Zanoli, Paoletti, hanno assaggiato la vera Serie A, ma dobbiamo migliorare e lo faremo voltando pagina e pensando alla prossima gara. Gasperini? Lo stimo tantissimo, lui lo sa".



QUAGLIARELLA - "Sta lavorando, è un grande professionista. E' stato fuori 40 giorni e sta ritrovando il ritmo, il suo senso del gol ci può dare una mano anche se non so quanti minuti abbia nelle gambe. Lo conosciamo tutti, è un valore aggiunto".



SALVEZZA - "Non ho dubbi che i miei giocatori daranno tutto, abbiamo orgoglio e dignità. Prima o poi la ruota girerà e riusciremo a concretizzare, magari sbloccandoci definitivamente. Io credo nel lavoro e nel rapporto che ho con giocatori e tifosi. Dirò sempre che ci credo 10 su 10, sono fatto così".