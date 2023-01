Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria, ha analizzato ai microfoni di Mediaset la sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina: "Siamo stati penalizzati da un episodio, Barak ha fatto un gran gol ma abbiamo onorato la coppa. Abbiamo recuperato Colley, Sabiri e Djuricic. Ci sono stati dei problemini prima della partita, non abbiamo rischiato Vieira perché siamo a corto di centrocampisti in campionato. Abbiamo commesso degli errori ma contro una grande Fiorentina ci siamo fatti sentire. Ora lunedì ci aspetta una partita importante ma i ragazzi rispondono bene. Ci sono delle difficoltà ma bisogna trovare soluzioni. Mi sento fortunato: sono in un club dalla grande storia".