Il futuro della Sampdoria è appeso a un filo, ma l'allenatore blucerchiato Dejan Stankovic non ha richieste particolari da avanzare alla dirigenza, essendo ben conscio delle difficoltà della società. "Mercato? Sappiamo tutti i problemi della Samp, dipende da tante cose, se arriva qualcosa grazie, se non arriva amen, mi farebbe piacere avere più scelta, poter dare più riposo ai ragazzi, ma non mi piango addosso" ha detto dopo la gara di Coppa Italia con la Fiorentina.



Un motivo per sorridere, Stankovic lo trova: "Sono contento per Colley, Sabiri e Djuricic che hanno giocato una gara intera dopo tanto tempo, sono importanti per noi. Omar e Sabiri? Sono soddisfatto, gli ho chiesto sacrificio e umiltà e hanno risposto come mi aspettavo".