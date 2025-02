Sampdoria, stipendi pagati in anticipo. Molango potrebbe lasciare il CdA

Getty Images

Da tempo, in casa, è emerso il nome del finanziatore principale delle casse blucerchiate. Ad immettere liquidità nel club genovese è Joseph, uomo d'affari di Singapore con interessi sparsi in vari settori. Al termine della stagione, saranno oltre 100 milioni i fondi immessi nel Doria dagli investitori che stanno supportando Manfredi. Tey di recente è rimasto da solo, anche se all'inizio dell'avventura italiana erano presenti altri soci, e si è fatto sempre più coinvolgere nella vita del club. Ad esempio, ha utilizzato la location del Ferraris, accompagnato proprio da Manfredi, per alcunipromozionali delle sue attività nell’Estremo Oriente, anche se ad oggi non sarebbero previste presentazioni ufficiali o altre comunicazioni da parte della Samp. Le foto, però, potrebbero essere utilizzate in futuro.

L'impegno da parte di Tey continua: sono appena stati immessi nella Samp, ad esempio, altri, che hanno consentito di pagare con qualche giorno digli stipendi federali dello scorso trimestre, comprendente novembre, dicembre e gennaio. La scadenza era fissata per il 16 febbraio, ma la Samp l’ha onorata in anticipo. La prossima scadenza adesso è quella del bilancio al 31 dicembre 2024, che verrà chiuso entro la fine di marzo per poi essere approvato entro il 30 aprile. Contestualmente all'Saranno da capire le intenzioni di alcuni consiglieri, come Maheta Molango, che ad oggi aveva soltanto cariche simboliche e senza deleghe, e che potrebbe uscire dal board direttivo doriano.

La figura di Molango aveva destato curiosità: originario di Campo Ligure da parte di madre (italiana) e padre congolese, ma nato in Svizzera, si è sempre professato tifoso doriano con il mito di Vialli. Oggi è un avvocato di diritto sportivo, oltre che ex calciatore di Atletico Madrid B e Brighton. In passato, Molango è stato AD del Mallorca, portandolo dalla terza divisione alla Liga. Dal 2021, inoltre, è alla guida delinglese per la. Ha lavorato anche nei corsi di club management per la formazione di dirigenti e ha maturato esperienze come scout e commentatore. Manfredi e Molango si sono conosciuti a Londra, dove entrambi hanno una casa e dove, di recente, si sono consultati spesso.