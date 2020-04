C'era una storia molto particolare in seno alla Sampdoria, e che riguardava Antonino La Gumina, attaccante blucerchiato arrivato a gennaio e colpito dal Coronavirus. La punta ex Empoli è rimasto in quarantena a Genova, da solo, mentre la compagna era a Palermo, in dolce attesa dal momento che in questi giorni era previsto il parto e la nascita della primogenita del calciatore.



Sono state giornate pesanti per l'ex Empoli, che temeva di non arrivare in tempo per l'evento. Tutto risolto, secondo Il Secolo XIX: alla fine La Gumina è riuscito a partire alla volta della Sicilia, attualmente si trova a Palermo e ha ottenuto il permesso di rientrare subito dopo la nascita della figlia.