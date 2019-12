Comincia a salire l'ansia pre derby a Genova, e sulla sponda blucerchiata della città iniziano le consuete manovre di avvicinamento alla partita che vale una stagione. I tifosi della Sampdoria, ad esempio, si sono dati appuntamento come di consueto di fronte all'hotel in cui la squadra trascorre in ritiro la notte prima della gara. "​Venerdì 13 dicembre AC Hotel ore 19.00. Noi sosteniamo la Sampdoria!" ha scritto la Federclubs, l'associazione dei club di tifosi doriani, invitando i suoi sostenitori a partecipare numerosi a quello che ormai è a tutti gli effetti un rito immancabile prima della stracittadina.



Questa mattina invece a Bogliasco è comparso uno striscione, firmato dagli UTC, gli Ultras Tito Cucchiaroni, e indirizzato ai calciatori di mister Ranieri. Sul messaggio campeggiano poche parole abbastanza chiare: "​Tutti uniti nella stessa direzione… tenacia, orgoglio, determinazione" hanno scritto i tifosi.