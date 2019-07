Il nome di Leonardo Campana probabilmente non dice molto alla maggior parte dei tifosi, ma sicuramente solletica gli addetti ai lavori, e in particolare quelli che hanno seguito con attenzione il Mondiale Under 20 e il Sudamericano Sub 20. Nella rassegna dedicata ai giovani calciatori del Sudamerica, l'attaccante di proprietà degli ecuadoriani del Barcelona SC di Guayaquil ha fatto faville: 6 gol, capocannoniere e miglior giocatore del torneo. Campana non si è ripetuto al Mondiale di categoria, nonostante l'ottimo terzo posto della sua Nazionale, ma parecchie società hanno appuntato il suo nome sul taccuino.



Secondo il giornalista Nicolò Schira la Sampdoria lo starebbe seguendo con attenzione, ma non sarebbe l'unica società italiana. A monitorarlo durante la rassegna iridata ci avrebbero pensato anche la Fiorentina e l'Inter. I blucerchiati però sono molto attivi sul mercato: stanno per riprortare in Italia dal Valencia Murillo, in prestito con obbligo di riscatto e ingaggio da due milioni netti a stagione.