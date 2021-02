I movimenti attorno al gioiellino della Sampdoria Mikkel Damsgaard sono sempre più numerosi. Il centrocampista danese, nonostante un impiego a singhiozzo e la giovane età, è riuscito già a mettersi in mostra in maniera piuttosto decisa in questa Serie A. L'Inter lo ha attenzionato dopo essere rimasta impressionata dalla prestazione offerta proprio contro i nerazzurri, Juventus e Napoli lo monitorano, ma il gioiellino blucerchiato ha mercato soprattutto in Premier League.



Secondo i rumors d'Oltremanica infatti i club inglesi interessati sarebbero numerosissimi. A Totteham, Southampton, West Ham e Leeds recentemente si sarebbe aggiunta una vecchia conoscenza del Doria, ossia il Leicester. La formazione di mister Rodgers ha già trattato con Ferrero Dennis Praet, e ora potrebbe tornare a bussare a Corte Lambruschini per concludere un nuovo affare con i blucerchiati.