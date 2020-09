Nelle ultime giornate, anche il mercato in uscita della Sampdoria ha ricevuto nuovi impulsi. Ad esempio, sulle scrivanie di Corte Lambruschini sono arrivate alcune proposte anche per un giocatore acquistato la scorsa estate, ossia l'esterno prelevato dal Chievo Fabio Depaoli.



Per l'esterno nato a Riva del Garda nel 1997 si sarebbero mosse in particolare due squadre di Serie A, ossia il Verona, che lo riporterebbe nella città dove è cresciuto, e il Parma alla ricerca di un esterno da regalare a Liverani. Secondo Il Secolo XIX la Samp valuterà nei prossimi giorni le richieste prima di prendere una decisione in merito al futuro di Depoali.