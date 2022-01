Reynolds lascia la Roma e passa in prestito al Kortrijk in Belgio. E' in stallo la trattativa con il Valencia per Diawara, che interessa alla Sampdoria. Secondo la Gazzetta dello Sport, in caso di fumata bianca i giallorossi potrebbero virare su Kamara, che ha detto: "È una decisione difficile lasciare il Marsiglia, ma io penso sia un bene per la carriera". L'ingaggio che chiede è da Premier, così torna in ballo anche il nome di Grillitsch.