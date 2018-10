Il mercato della Sampdoria, almeno per quanto riguarda le operazioni in uscita, è movimentato da un protagonista un po' a sorpresa: in pochi si aspettavano la rinascita di Dodò in seguito alla difficile parentesi in blucerchiato, ma in Brasile il terzino sinistro è tornato ad esprimersi ad alti livelli con la maglia del Santos. E molte società sudamericane starebbero pensando a lui. La squadra di San Paolo vorrebbe trattenerlo, ma il problema secondo i media locali sarebbe rappresentato dalla situazioni economica del club, attualmente non molto florida.



Ad approfittarne potrebbe essere il Flamengo. Secondo ESPN i rossoneri avrebbero già preso contatti con l'entourage di Dodò, proponendo agli agenti un contratto triennale per il calciatore. Alla Samp invece potrebbe presto arrivare una proposta da 10.000 Real brasiliani - al cambio circa 2,5 milioni di euro - che consentirebbero al Doria di ammortizzare parzialmente l'investimento da 5 milioni sostenuto a suo tempo con l'Inter.