Missione sulla fascia per la Sampdoria. La società blucerchiata, in questo avvio di mercato, osserva alcuni terzini da consegnare a D'Aversa. Per la destra il nome monitorato è quello di Laurini, mentre a sinistra i blucerchiati hanno avuto un ritorno di fiamma per Salva Ferrer, di proprietà dello Spezia e trattato a lungo la scorsa estate.



La società doriana potrebbe tornare alla carica per lo spagnolo classe 1998, ma lo Spezia avrebbe già pronta la contromossa. L'ex responsabile dello scouting Pecini infatti potrebbe utilizzare Ferrer come leva per arrivare a due suoi pallini: uno è il giovane Askildsen, mai impiegato da Ranieri, l'altro invece è Gianluca Caprari. L'attaccante ex Benevento potrebbe lasciare Genova, il Doria preferirebbe monetizzare ma non è escluso il suo possibile inserimento in operazioni come contropartita.