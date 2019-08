E' notizia di ieri l'accelerazione della Sampdoria per l'esterno François Kamano, guineano classe 1996 di proprietà del Bordeaux. I blucerchiati, dopo la chiusura del mercato inglese, hanno deciso di tentare l'affondo per il calciatore che era seguito anche dal Liverpool.



Per caratteristiche di gioco, Kamano si sposerebbe bene con il modulo di Di Francesco. Attualmente ci sarebbe ancora distanza tra le richieste del Bordeaux, che chiede 10 milioni, e la proposta blucerchiata ferma a 8 milioni. Non si tratta di un divario incolmabile, anzi, pare un gap abbastanze semplice da ridurre, le parti continueranno ad aggiornarsi nei prossimi giorni. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica Kamano andrebbe di fatto a sostituire Ramirez, se la Samp riuscirà a cedere l'uruguaiano (operazione non semplice visto ingaggio e costo del cartellino).