E' bastata una semplice foto a risvegliare i tifosi della Sampdoria. Tutti a Genova sanno della spasmodica ricerca blucerchiata per un esterno offensivo da consegnare a mister Di Francesco. Per questo motivo ieri, quando si è diffusa la foto di un pranzo a Portofino con protagonisti Quagliarella, Murru, Sala e Keita Baldé, il pensiero è stato comune a molti sostenitori doriani. "Non sarà il senegalese l'obiettivo di mercato dei blucerchiati?".



Ad alimentare la suggestione il fatto che l'attaccante sia in uscita dal Monaco sia già stato proposto a diversi club in Italia, in particolare la Fiorentina, e pure la presenza nelle giovanili blucerchiate del fratello di Keita, Ibou, cresciuto proprio nel centro sportivo di Bogliasco.



La Sampdoria però ha puntualmente troncato sul nascere ogni possibile volo pindarico. "Fantacalcio, come Nainggolan e Perisic" è stata la replica di Corte Lambruschini a Il Secolo XIX. Secondo il Doria infatti si tratterebbe di una suggestione destinata a non concretizzarsi.