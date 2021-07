La Sampdoria inizia a muoversi su un mercato fondamentale per la sopravvivenza del club blucerchiato, ossia quello dei giovani calciatori. Il club genovese attualmente sta guardando ad un mercato poco battuto in questi anni da Corte Lambruschini, quello brasiliano, e in particolare in casa Fluminense.



Second Sky Sport il Doria starebbe infatti seguendo l’attaccante brasiliano classe 2001 Luiz Henrique, punta di proprietà proprio della squadra di Rio de Janeiro. Henrique, attualmente impegnato nella Serie A locale, con dieci gettoni di presenza per soli 289 minuti, non ha ancora trovato la rete nella massima serie. Su di lui sembra forte anche l’interesse del Bologna di Walter Sabatini