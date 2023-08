La Sampdoria ha messo gli occhi su un giocatore italo-argentino, Marco Pellegrino. Il calciatore ventunenne è di proprietà del Platense, ed è stato segnalato anche da Roberto Mancini, che vorrebbe convocarlo in Nazionale o nell'Under 21 in modo da 'strapparlo' al collega albiceleste Mascherano, tecnico dell'Under 23 del paese sudamericano.



Ovviamente, Pellegrino interessa anche altri club, come ad esempio il Velez. Secondo il giornalista argentino Cesar Luis Merlo, sia il Velez che la Samp avrebbero formulato un'offerta: i primi vorrebbero prendere il 50% del cartellino, e avrebbero presentato una proposta formale, il Doria invece si sarebbe mosso per il 90% del cartellino. Comunque, stando all'esperto di mercato sarà una tra Samp e Velez a spuntarla.