Tra gli obiettivi di mercato dellada qualche tempo viene citato il nome di un promettente terzino sinistro. Si tratta di LucasCrivellaro, noto semplicemente come Piton, esterno mancino classe 2000 di proprietà delNei giorni scorsi si parlava di una possibile offerta ufficiale proveniente da Corte Lambruschini e diretta verso San Paolo, per convincere la squadra proprietaria del cartellino a cedere il giocatore, recentemente promosso in prima squadra. Il Doria infatti sembrava particolarmente colpito dalla personalità e dalle qualità del giocatore. L'operazione però risulta parecchio complicata, anche perchè Piton ha recentemente firmato unsino al 2022.Di mezzo poi c'è anche la maxi clausola rescissoria posta dal Corinthians per Piton:, cifra logicamente fuori mercato. Il Doria secondo Sampnews24.com proverà ad aggirare l'ostacolo, proponendo ai bianconeri una percentuale cospicua sull'eventuale prossima cessione di Piton.