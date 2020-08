La Sampdoria spera di poter ottenere gli introiti necessari all'autofinanziamento e al mercato tramite alcune cessioni, specialmente per quanto riguarda mercati più remunerativi. E' il caso della Premier League, che potrebbe diventare una meta plausibile per parecchi giocatori blucerchiati, ad esempio Gaston Ramirez.



L'uruguaiano conosce molto bene il campionato, ci ha giocato per cinque stagioni, e soprattutto può contare su uno sponsor: si tratta di Victor Orta, che faceva parte dell'area tecnica del Middlesbrough quando l'ex Bologna giocava lì. Stando alle indiscrezioni raccolte da Il Secolo XIX Orta, che ora lavora per il Leeds, potrebbe proporlo a Bielsa, alla ricerca di un trequartista.