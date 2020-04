Uno dei nomi particolarmente suggestivi accostati alla Sampdoria in vista del calciomercato estivo è quello dell’argentino classe 2000 Augustin Urzi, talentuoso prospetto del calcio albiceleste di proprietà del Banfield. Ovviamente, la concorrenza non manca per uno dei giovani calciatori più interessanti del panorama sudamericano. E anche la cifra sembra essere particolarmente proibitiva per la Samp.



"​Ci sono stati sondaggi da varie squadre, ma al momento ancora nessuna offerta" ha confermato l'agente di Urzi, Maximiliano Gallo a europacalcio.it. "Sono stato contattato da diverse persone che affermano di essere vicine ai direttori sportivi di Roma e Fiorentina. Ha una clausola da 30 milioni di dollari".



L'obiettivo del procuratore è quello di una crescita graduale: "Vogliamo accompagnare la carriera di Agustin di pari passo con l’offerta economica. Con il Banfield abbiamo un rapporto eccellente, la società si è sempre comportata molto bene con lui e la famiglia. Personalmente sono molto vicino alla famiglia di Urzi. Prenderemo una decisione tutti insieme".