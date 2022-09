L'attesa dei tifosi della Sampdoria per vedere all'opera il centrocampista Harry Winks è piuttosto alta. Il giocatore inglese, in teoria uno dei grandi colpi dell'estate blucerchiata, vorrebbe scendere in campo sabato con il Milan, ma dovrà subito confrontarsi con un problema fisico.



La Samp quest'anno non sembra particolarmente fortunata. Il giocatore, infatti, dovrà fronteggiare un vecchio problema alla caviglia sinistra, con il quale sta convivendo ormai da tempo, improvvisamente riacutizzatosi al primo allenamento svolto in gruppo con i blucerchiati. Ieri il centrocampista è stato sottoposto ad un primo esame strumentale, e l'esito verrà approfondito con un altro consulto previsto per oggi. Winks sino ad oggi si era allenato con continuità insieme al Tottenham, l'anno scorso invece ha giocato poco, ma quasi sempre per scelta tecnica, mai per acciacchi.