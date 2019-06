Un nome a sorpresa, magari sorprendete e inaspettato. Massimo, alle prese con la questione allenatore per la, valuta più piste nonostante un accordo di fatto già praticamente trovato con Stefano Pioli. E nel casting per il futuro tecnico blucerchiato ieri ha iniziato a circolare a Genova una suggestione, perfettamente in linea con i desiderata di Ferrero: il nome è quello di Marcelo, oggi al Leeds in Serie B inglese.La pista che conduce a El Loco, però, sembra essere soltanto questo, una suggestione appunto, alquanto difficile da percorrere. Nel frattempo invece la riunione tanto attesa per chiarire la questione allenatore ieri non c'è stata. Ferrero è arrivato a Genova in serata, e oggi secondo l'edizione locale de La Repubblica sarà impegnato tutto il giorno in questioni immobiliari di carattere personale. Manca dal capoluogo ligure anche l'avvocato, trattenuto a Roma da impegni personali mentre oggi si sposterà a Milano. Probabile quindi che l'incontro possa tenersi, quando tutti i membri della dirigenza si dovrebbero ritrovare al Mugnaini.