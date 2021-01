Ieri, in un ristorante di Recco, è andato in scena un summit di mercato tra il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, il responsabile scouting Riccardo Pecini e il direttore sportivo Carlo Osti. Uno degli argomenti trattati è quello del terzino sinistro Sinasi Sy, dell'Amiens. Il club blucerchiato ieri ha presentato un'offerta da 100mila euro come indennizzo per gli ultimi sei mesi di contratto.



Secondo Il Secolo XIX potrebbe essere la proposta risolutiva. In caso di assenso da parte del club francese, Sy potrebbe arrivare a Genova all'inizio della prossima settimana, in modo da firmare il contratto e sottoporsi alle visite mediche.